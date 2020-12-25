1,74 مليون وفاة بكورونا في العالم وحملات التطعيم تتواصل

أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة مليون و743 ألفاً و187 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، فيما تتواصل حملات التطعيم الشاملة في العديد من البلدان.

وتجاوزت الإصابات عتبة 25 مليوناً في أوروبا، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، اليوم الجمعة الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 79,313,380 شخصاً في العالم بالفيروس، تعافى منهم 50,154,100 شخص على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الخميس 12,667 حالة وفاة جديدة و692,731 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة (3.299) والمكسيك (861) والبرازيل (762).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 329,106 وفيات من 18,655,012 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 189,982 وفاة من 7,423,945 إصابة، والهند مع 147,092 وفاة (10,146,845 إصابة) والمكسيك مع 121,172 وفاة (1,362,564 إصابة) وإيطاليا مع 70900 وفاة (2,009,317 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 164 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (119) والبوسنة (118) وإيطاليا (117) ومقدونيا الشمالية (114).

وتتواصل حملات تطعيم واسعة النطاق بلقاحين ضد فيروس كورونا في العديد من الدول تعطي الأمل بإمكانية عودة الوضع إلى طبيعته في نهاية المطاف.

وأطلقت ثلاث دول في أميركا اللاتينية، هي المكسيك وتشيلي وكوستاريكا، حملات تطعيم ضد كوفيد-19 بعد ساعات فقط من تلقي الجرعات الأولى من لقاح «فايزر-بيونتك».

كانت بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ حملة تطعيم شاملة، في بداية ديسمبر الجاري، بعد أن أجازت استخدام اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وتوالت حملات التطعيم بعد ذلك في العديد من الدول مثل السعودية والكويت والولايات المتحدة وكندا وسويسرا وإسرائيل وصربيا، وغيرها من الدول.

يأتي كل ذلك في وقت يسود فيه القلق من سلالات متحورة جديدة من الفيروس اكتشفت في بريطانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.