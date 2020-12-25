جنوب أفريقيا: سلالة كورونا الجديدة ليست أخطر من تلك البريطانية

أعلن زويلي مخيزي وزير الصحة في جنوب أفريقيا عدم وجود دليل على أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي رُصدت في جنوب أفريقيا أخطر أو معدية أكثر من تلك المكتشفة في بريطانيا.

وقال وزير الصحة، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس «الآن، لا يوجد دليل على أن 501-في2 أكثر عدوى من السلالة البريطانية، كما اعتبر وزير الصحة البريطاني».

وأضاف، رداً على نظيره البريطاني، «لا يوجد دليل أيضًا على أنها تؤدي إلى شكل أكثر خطورة من المرض أو زيادة معدل الوفيات من السلالة البريطانية أو أي من الطفرات التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم».

وقال وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، إنّ السلالة الجديدة المُتحوِّرة في جنوب أفريقيا تُشكّل «مصدر قلق كبير لأنّها أكثر عدوى، ويبدو أنّها تحوّرت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت اكتُشِفت في المملكة المتحدة»، معلنا عن قيود السفر بين البلدين.

وقال مخيزي، في بيانه بمناسبة عيد الميلاد، إن هذه التصريحات «ربما تكون قد أوحت بأن السلالة جنوب الأفريقية كانت عاملاً رئيسياً في الموجة الثانية (التي تشهدها) المملكة المتحدة، لكن الأمر ليس كذلك».

وتظهر أدلة البحث أن الطفرة البريطانية نشأت قبل تلك التي اكتشفت في جنوب أفريقيا، وفق الوزير.

وأشار الوزير إلى أن البريطانيين عندما أبلغوا منظمة الصحة العالمية عن وجود السلالة الجديدة في بلادهم في منتصف ديسمبر، كانوا قد رصدوا ظهورها في مقاطعة «كينت» في 20 سبتمبر «أي قبل شهر من ظهور السلالة جنوب الأفريقية».

وسجلت جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تضررًا في القارة، أكثر من 14 ألف إصابة في اليومين الماضيين، مقابل متوسط يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف إصابة في مطلع الأسبوع.