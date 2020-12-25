لبنان يسجل أول حالة من السلالة الجديدة لكورونا

قال لبنان، اليوم الجمعة، إنه رصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

وقال حمد حسن وزير الصحة القائم بالأعمال على تويتر "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة 202 إم.إي القادمة من لندن في ٢١ ديسمبر. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ما يربو على ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.