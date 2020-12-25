إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكتوبر

قبل فترة قصيرة من بدء ثالث إغلاق جزئي في إسرائيل، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر تقريباً.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل نحو أربعة آلاف إصابة خلال 24 ساعة، ولم يتم تسجيل مثل هذا العدد منذ بداية أكتوبر.

وتدخل إسرائيل عصر الأحد الإغلاق الثالث، وفرض الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

من جانبها، توقعت رئيسة خدمات الصحة في الوزارة شارون الروعي فرايس أن يستمر الإغلاق، الذي يبدأ بعد يومين، من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.