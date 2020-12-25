إصابات كورونا تصل إلى 2.2 مليون حالة في بريطانيا

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2ر2 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في البلاد69 ألفا و732 حالة، وتعافى 4821 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.