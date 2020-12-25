روسيا تسجل 29018 إصابة جديدة بكورونا و563 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 29018 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك 7315 في موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليونين و992706 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 563 توفوا، فيما يزيد العدد الكلي للوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 53659.