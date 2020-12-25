طوكيو تؤكد 884 إصابة جديدة بكورونا

أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية اليوم الجمعة.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم إن هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم تسجله طوكيو حتى الآن، وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية 800 لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب تسجيل 888 حالة إصابة أمس الخميس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو الآن إلى 54 ألفاً و902.

وكان الحكومة اليابانية قد ذكرت الأربعاء أنها سوف تعمل على تشديد القيود على دخول المسافرين من المملكة المتحدة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.