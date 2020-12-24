إصابات كورونا تواصل التراجع في إسبانيا

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التراجع الخميس في إسبانيا وإن بشكل طفيف.

وأحصت البلاد 6733 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بـ 6819 حالة أبلغ عنها الأربعاء، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة الإسبانية.

وتوفي 634 شخصاً بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 49824 منذ بداية الجائحة.

وشخصت إصابة 1,85 مليون شخص بفيروس كورونا منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في إسبانيا في يناير 2020.

وعلى غرار دول أوروبا، فرضت إسبانيا إجراءات صارمة لوقف تفشي الموجة الثانية من الوباء.