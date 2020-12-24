ترامب يحمّل طهران مسؤولية مقتل أي أميركي في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد الأحد الماضي، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أميركي هناك، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وأرفق ترامب صورة لصواريخ مع تغريدة على تويتر، قال فيها إن السفارة في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ أتت من إيران. وتابع «نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أميركيين في العراق»، وحذر ترامب قائلاً «نصيحة ودية لإيران: إذا قتل أميركي فسأحمل إيران المسؤولية، فكروا ملياً».

بدورها، أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي «سانتكوم»، أمس، أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد الماضي، نفذتها ميليشيات مدعومة من إيران. وقالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي في بيان، إن الهجمات، التي لم تسفر عن أي إصابات بشرية، ألحقت أضراراً في مباني مجمع السفارة الأميركية في بغداد، مشيرة إلى أنه تم استهداف السفارة بـ21 صاروخاً. وأوضح البيان الذي وزعه على الصحافيين المتحدث باسم قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، الكابتن بيل أوربان، أن إيران تدعم وتوجه هذه المجموعات، التي تنشط لمصلحة طهران، وعلى حساب السيادة العراقية.

وختم أوربان البيان بالقول إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران على مقتل أي أميركي من جراء نشاط هذه الميليشيات المدعومة من طهران.

وكشف مسؤول أميركي لرويترز أمس، أن كبار مسؤولي الأمن القومي اجتمعوا في البيت الأبيض واتفقوا على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أي هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أميركيين في العراق.

إلى ذلك، قال قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي، إن وابل الصواريخ الذي تم إطلاقها على السفارة الأميركية في بغداد الأحد الماضي، كان أكبر هجوم على المنطقة الخضراء بالعاصمة منذ 2010 وبلغ عدد الصواريخ 21 صاروخاً.

وأضاف ماكنزي في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورونال»، أنه «لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد دبرته ميليشيا مارقة أم بتوجيه من طهران على وجه التحديد».

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الغانمي خلال تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً حالياً مع المتهم، مضيفاً أن القوات الأمنية لن تسمح للسلاح المنفلت أن يعبث بأمن البلاد. وأشار الغانمي إلى أن وزارة الداخلية أحبطت هجمات عدة كانت تستهدف المنطقة الخضراء من مناطق نائية.

بدوره، بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية مع وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد. وناقش اللقاء التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية من أجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليم أفرادها للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الأمن العام. كما شدد اللقاء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة، واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره.