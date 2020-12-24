التحالف: تدمير 4 ألغام بحرية زرعها الحوثيون

الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلن التحالف العربي أمس، تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع، متهماً ميليشيات الحوثي الإرهابية بزراعتها.

ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن التحالف قوله إنه «تم اكتشاف وتدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضاف أن «الألغام البحرية من نوع صدف وزرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية».

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي أمس، قرى سكنية في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، مستخدمة قذائف الهاون والمدفعية.

وقالت مصادر محلية إن 4 قذائف مدفعية أطلقتها الميليشيات الحوثية من مواقع تمركزها في قريتي «الكبشة» و«الوحلة» على قرى سكنية في حيس، من بينها قرية «بيت مغازي».

وأفادت المصادر بأن القصف الذي استهدف قرية «بيت مغازي»، عرض مئات السكان في القرية لخطر الموت والإصابة، مشيراً إلى أن القصف أحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان.

وإلى جانب التصعيد بالقصف على الأحياء السكنية، يستمر التصعيد بالطائرات المسيرة، وعمليات التسلل التي تواجهها القوات المشتركة بكل حزم وبسالة.

وفي سياق آخر، ‏حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من مخطط حوثي - إيراني لإحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «ميليشيات الحوثي بدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم».

وأضاف الإرياني أن «هذا المخطط يؤكد مضي ميليشيات الحوثي في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران».

وأكد الإرياني أن هذا «المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي»، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين.