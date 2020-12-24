كشف مخطط لاستهداف مطار بغداد

بغداد (وكالات)

أفادت معلومات أمنية، أمس، بأن وزارة الداخلية العراقية كشفت وجود مخططات مشبوهة من أجل استهداف مطار بغداد الدولي.

ونشرت وسائل إعلام محلية وثيقة قالت إنها مسربة عن الداخلية، تفيد بأن المخطط كان يتضمن محاولة استهداف قاعدة عسكرية أميركية في المطار خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر محلي: إن تلك المعلومات الواردة دقيقة، حيث تخطط مجاميع خارجة عن القانون استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في مطار بغداد الدولي خلال الأيام القليلة القادمة بواسطة صواريخ متطورة وسيكون تنفيذ العملية قبل يوم 3/‏‏1/‏‏2012.