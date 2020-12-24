سلالة جديدة متحورة من «كورونا» في نيجيريا

عواصم (وكالات)

قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس، إن سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا ظهرت على ما يبدو في نيجيريا، منبهاً إلى الحاجة لمزيد من البحث.

جاءت هذه الأنباء بعد أن رصدت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا سلالتين جديدتين من الفيروس يبدو أنهما أسرع انتشاراً، مما تسبب في فرض قيود جديدة على السفر واضطراب في الأسواق.

وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية في مؤتمر صحفي من أديس أبابا «إنها سلالة منفصلة عن سلالتي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا». وأوضح نكينجاسونج أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سيدرسان مزيداً من العينات.

وقال رداً على أسئلة بخصوص الفيروس الجديد، «امنحونا بعض الوقت، ما زال الوقت مبكراً جداً». وأشار إلى أن التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية، لكن ذلك بالإضافة إلى حالة تأهب جنوب أفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.

وقال إنه بينما ينتقل المتغير بسرعة والحمل الفيروسي أعلى، لم يتضح بعد ما إذا كان يؤدي إلى مرض أكثر خطورة أم لا.

وعن الفيروس الجديد المتحور الجنوب أفريقي، ذكر نكينجاسونج: «نعتقد أن هذه الطفرة لن يكون لها تأثير على نشر لقاحات كوفيد- 19 في القارة». ولم يرد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور على طلب للتعليق على تصريحات نكينجاسونج.

يشار إلى أن نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان ويبلغ أكثر من 200 مليون نسمة، سجلت حالات إصابة بكورونا أقل من كثير من الدول الأخرى بالقارة.

وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويليني مخيزي، مساء أمس الأول، عن معدل انتشار مقلق في ذلك البلد، مع تأكيد أكثر من 14 ألف حالة جديدة في اليوم الماضي، بما في ذلك أكثر من 400 حالة وفاة. وأوضح مخيزي في بيان أن البلاد بها أكثر من 950 ألف إصابة وأن «كوفيد -19» لا يلين. ويوجد في القارة الأفريقية الآن أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة، أو 3.3 بالمئة من الحالات العالمية.