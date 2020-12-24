أميركا ترصد 3362 وفاة و221 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد زادت في الولايات المتحدة بواقع 3362 حالة، اليوم الخميس.

وزاد إجمالي الوفيات جراء مرض كوفيد-19 إلى 325 ألفا و96 حالة في المجمل.

وأضافت المراكز، في تقرير، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و391 ألفا و571 حالة، بزيادة 221408 حالات جديدة مقارنة بيوم أمس الأربعاء.

وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم عامة ضد الفيروس باستخدام لقاحين مختلفين. أولها طورته شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركية.

أما اللقاح الثاني، فتنتجه شركة "موديرنا" الأميركية.

وقال مسؤول أميركي إن الهدف الطموح لتطعيم 20 مليون أميركي بأول جرعة من جرعتي لقاح قبل نهاية العام قد يتأخر تحقيقه إلى الأسبوع الأول من يناير 2020.