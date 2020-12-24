فرنسا تحصي 21634 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات المصالح الصحية الفرنسية، تسجيل 21634 إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنها أحصت 292 وفاة في المستشفيات جراء الإصابة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت فرنسا، حتى الآن، ما مجموعه مليونان و527509 إصابات بكوفيد-19، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 62268 حالة.

وعلى المستوى العالمي، تأتي فرنسا في المرتبة السابعة في حصيلة الوفيات بسبب الفيروس.

وتعيش فرنسا حالة إغلاق شاملة منذ نهاية أكتوبر من أجل كبح تفشي الفيروس. وستستمر إجراءات تقييد الحركة، وإغلاق المحلات غير الضرورية حتى انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة التي تشكل مناسبة لتجمع الأسر.