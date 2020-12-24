إيطاليا ثامن دولة تتجاوز عتبة مليوني إصابة بكورونا

أصبحت إيطاليا، اليوم الخميس، ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات فيروس كورونا المستجد رسمياً حاجز المليوني إصابة مسجلة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات زادت بواقع 18040 حالة سجلت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية. بذلك، يبلغ إجمالي المصابين بالفيروس، منذ تفشيه في إيطاليا، مليونين وتسعة آلاف حالة.

وقالت المصالح الصحية الإيطالية إنها رصدت 505 وفيات جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس بعد إحصاء اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية يضربها الوباء، 70900 وفاة منذ ظهور التفشي لديها في 21 فبراير 2020، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة في العالم.

وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقا عاما وطلبت من السكان البقاء في المنازل ومنعت التنقل إلا للضرورة القصوى مثل شراء الغذاء أو الدواء.

وتراقب الشرطة الإيطالية تطبيق هذه الإجراءات بصرامة.