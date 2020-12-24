المكسيك تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا

انطلقت في المكسيك، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

بثت المكسيك، خلال مؤتمر صحفي يومي للرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مقطعاً مصوراً من مستشفى يظهر إعطاء أول لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 في أميركا اللاتينية.

وستقوم الحكومة بإعطاء اللقاح لنحو 3000 شخص اليوم الخميس، وهو كل ما وصل إلى المكسيك، أمس الأربعاء.

ويتوقع أن تورد شركة «فايزر» ما يقرب من 50000 جرعة إضافية إلى المكسيك الأسبوع المقبل.

وحتى أمس الأربعاء، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 1,34 مليون، فيما وصلت الوفيات إلى 119 ألفاً و495، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.