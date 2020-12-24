إندونيسيا تعلق الرحلات مع بريطانيا بسبب تحور كورونا

فرضت إندونيسيا حظراً على دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وشددت الإجراءات بالنسبة للقادمين من أوروبا وأستراليا في مسعى للحد من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأفاد تعميم صادر عن فريق العمل الحكومي لمكافحة كوفيد-19 بأن الأجانب القادمين من بريطانيا، حيث تنتشر سلالة جديدة من فيروس كورونا بشكل سريع، لن يُسمح لهم بدخول البلاد.

أما المسافرون القادمون من أوروبا وأستراليا، فيتعين أن يكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا، وسيُعاد فحصهم عند الوصول. كما سيوضعون في الحجر الصحي لمدة خمسة أيام.

وقال دوني موناردو رئيس فريق العمل، لبرنامج إذاعي اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة بالنسبة لأوروبا وأستراليا جاءت في أعقاب مؤشرات على أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر هناك.

يسري هذا التعميم حتى الثامن من يناير المقبل.

ووصل إجمالي الحالات المسجلة في إندونيسيا إلى 692838 إصابة و20589 وفاة حتى الآن.