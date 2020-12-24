الكويت تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا.. ورئيس الوزراء أول من تلقى اللقاح

بدأت الكويت، اليوم الخميس، حملة عامة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع وصول أول شحنة من لقاح «فايزر/بيونتك».

وتلقّى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أول جرعة من اللقاح، قائلاً في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية (كونا) «بعون من الله وتوفيقه، ندشن اليوم حملة التطعيم»، مضيفا أن اللقاح «آمن ومعتمد من الجهات الدولية».

كما تلقى اللقاح إلى جانب رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح.

كانت أولى جرعات اللقاح وصلت الكويت فجر أمس الأربعاء. وقالت وزارة الصحة إن الشحنة تضم 150 ألف جرعة مخصصة لـ75 ألف شخص من الصفوف الأولى في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وسجّلت الكويت، حتى الآن، أكثر من 148 ألف إصابة بالفيروس و924 حالة وفاة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,7 مليون شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. وأصيب أكثر من 77,9 مليون شخص في العالم بالفيروس.

وفي قارات العالم الخمس، تواصل بؤر وبائية جديدة الظهور، مذكّرةً بأنه ورغم وصول أولى اللقاحات، لن تعود الحياة سريعاً إلى طبيعتها.