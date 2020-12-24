معدل انتشار كورونا في إنجلترا يسجل ارتفاعاً كبيراً

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في إنجلترا، اليوم الخميس، إن معدل انتشار كوفيد-19 ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري.

وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا، خلال ذلك الأسبوع، نحو 645800 أي مصاب واحد من كل 85 من السكان.

وأضاف المكتب: «نسبة من تأكدت إصابتهم واصلت الارتفاع بشدة في لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي. وتشهد لندن حالياً أعلى نسبة حالات إيجابية».

وكان معدل الانتشار في الأسبوع السابق إصابة واحدة من بين كل 95 من السكان، وفقاً لتقديرات المكتب.

وتشهد بريطانيا زيادة كبيرة في الإصابات المسجلة يومياً، يعزوها البعض إلى اكتشاف سلالة جديدة متحورة من الفيروس، يقول البعض إنها أسرع انتشاراً.

تأتي هذه الزيادة رغم أن مناطق عديدة من إنجلترا تخضع للإغلاق الشامل.