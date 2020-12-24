فرنسا: ماكرون يتعافى من كورونا ويخرج من العزل

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، "لم يعد يُعاني من أعراض". ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجه الرئيس الفرنسي إلى مقر "لا لانتيرن" الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.

وتسبب الإعلان عن إصابته بوضع عدد كبير من المسؤولين السياسيين في العزل، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو ورئيس الحكومة البرتغالية أنتونيو كوستا.

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون كان يعاني من سعال وارتفاع في حرارة الجسم وآلام في العضلات مضيفاً أن "خلال فترة المرض، تمكن من مواصلة نشاطه في الملفات الرئيسية الحالية لبلادنا وعقد اجتماعات كانت مقررة".

ويتمنى ماكرون في البيان أعياداً سعيدة للفرنسيين و"يحرص قبل بضع ساعات من عيد الميلاد على التذكير بأهمية القيود" و"الحدّ من عدد الاحتكاكات اليومية في مواجهة هذا الوباء".



