الهند تسجل 24712 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 24712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 10.12 مليون.

وأفاد إحصاء لرويترز، أن الإصابات بالفيروس آخذة في الانخفاض في الهند حيث يتم تسجيل 23788 حالة جديدة في المتوسط يومياً.

وبلغت الهند، التي سجلت ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، ذروة الإصابات في سبتمبر عندما رصدت 98000 حالة في يوم واحد.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 312 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.