ترامب يصدر عفواً عن والد كوشنر ومدير حملته الانتخابية السابق

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عفواً شاملاً عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت ومستشاره السابق روجر ستون والمطور العقاري تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر صهر ترامب.

كان مانافورت أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016.

وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون.

وإلى جانب مانافورت وستون، أصدر ترامب عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ومستشاره السابق جورج بابادوبولس.

وأنقذ عفو ترامب عن الجمهوري مانافورت من قضاء الجزء الأكبر من عقوبته بالسجن ومدتها سبعة أعوام ونصف العام.

وحُكم على كوشنر والد جاريد كوشنر صهر ترامب بالسجن لمدة عامين بعد أن أقر بالذنب في عام 2004 في 18 تهمة بالتهرب الضريبي والتلاعب بالشهود وتقديم تبرعات لحملات انتخابية بشكل غير قانوني.

وأصدر ترامب أوامر عفو عن 26 شخصاً في المجمل يوم الأربعاء وخفف جزءاً أو كل الأحكام الصادرة على ثلاثة أشخاص آخرين.







