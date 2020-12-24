مصر تسجل 911 إصابة بكورونا و42 وفاة

أعلنت مصر تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و42 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء ارتفع إلى 127972 من بينهم 7209 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 398 متعافياً من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107961 حالة.