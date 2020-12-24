مليون أميركي تلقوا اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن

تلقى مليون أميركي حتى الآن جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19، حسب ما أعلن الأربعاء مدير الوكالة الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، وهي خطوة "حاسمة" لكنها تعكس في الوقت نفسه تأخراً في برنامج التلقيح.

وقال روبرت ريدفيلد إن "الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة، السلطات المحلية أبلغت عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعةً أولى من لقاح ضدّ كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام".

لكنّ رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها شدّد في الوقت نفسه على أنّ "طريقاً صعباً" ينتظر الولايات المتحدة في حملة التلقيح التاريخية هذه.

أمّا منصف السلاوي، مستشار البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأميركية لتطوير لقاحات ضدّ فيروس كورونا، فقال من جهته إن هدف تلقيح 20 مليون شخص في البلاد بحلول نهاية العام "لن يتحقّق على الأرجح".

وتسعى الولايات المتّحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الربع الأول من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الربع الثاني، حسب السلاوي.

ودعا ريدفيلد الأميركيين إلى الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي ووضع كمامات، طالما أن اللقاح لم يُعط بعد لجميع سكان البلاد.

يأتي ذلك، في وقت يُواصل الفيروس تفشيه في الولايات المتّحدة التي سجّلت أكثر من 210 آلاف إصابة جديدة الأربعاء. وتُعتبر البلاد الأكثر تأثّراً بالفيروس في العالم، بتسجيلها نحو 325 ألف وفاة.