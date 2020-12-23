كندا تمدد تعليق الرحلات مع بريطانيا بسبب كورونا المتحور

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستمدد تعليق الرحلات الجوية للركاب مع المملكة المتحدة حتى أوائل يناير المقبل في ضوء الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد هناك.

وكندا من بين عشرات الدول التي فرضت قيودا على السفر مع بريطانيا الأكثر تضررا جراء الفيروس في أوروبا والتي تعاني الآن من هذه السلالة الجديدة المتحورة.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي "اليوم، يمكنني أن أعلن أننا سنمدد التعليق المؤقت لرحلات الركاب من المملكة المتحدة إلى كندا لمدة أسبوعين آخرين حتى 6 يناير، حتى نتمكن من منع انتشار هذه السلالة الجديدة من كوفيد-19 في كندا".

وكانت كندا قد أوقفت بالفعل وصول طائرات الركاب والطائرات التجارية القادمة من بريطانيا لمدة 72 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

وأعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، تحديد سلالة أخرى متحورة من الفيروس "مقلقة للغاية" لأنها "أكثر عدوى" ومصدرها جنوب أفريقيا.

وأجازت كندا استخدام لقاح كوفيد-19، الذي طوّرته شركة "موديرنا" الأميركية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، بعد أسبوعين من ترخيصها للقاح فايزر/بيونتك.

وبدأت كندا في 14 ديسمبر بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة مثل الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية والعاملين في دور الرعاية باستخدام الإمدادات التي وصلتها من لقاح "فايزر".

وتسارع انتشار فيروس كورونا في كندا مع اقتراب موسم الأعياد، وسجلت البلاد أكثر من 523 ألف إصابة ونحو 14,500 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.