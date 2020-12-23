الحريري: لبنان يواجه خطر الانهيار بشكل سريع جداً

بيروت (وكالات)

حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أمس، من أن بلاده تواجه خطر الانهيار بشكل سريع جداً. وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي: «يجب تشكيل حكومة من الخبراء، ويجب تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت». وأضاف: «يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته». وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب الانفجار في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسة غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.

كما قال الحريري إنه والرئيس ميشال عون حريصان على تشكيل الحكومة مشيراً إلى أن «هناك حاجة لأشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد». ونشر الحريري سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر كتب فيها: «الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد ويمكن عم نتأخر في تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد، ولكن الرئيس ميشال عون، وأنا حريصان على تشكيلها». وأضاف الحريري «عظمة لبنان باللبنانيين ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار، ولكن يجب أن نتواضع فلبنان يستحق أن نضحي لأجله». وتابع على «المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من انفجار بيروت، ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تشكل الحكومة بعد رأس السنة». وقدم الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، للرئيس ميشال عون، تشكيلاً وزارياً الأسبوع الماضي قائلاً إن «المناخ إيجابي».

وذكر مكتب عون حينها أن الاثنين اتفقا على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة، مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.

وفي سياق آخر، أعلنت حكومة لبنان عزمها على التواصل مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، ومقرها في الولايات المتحدة، لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان المركزي وغيره من المؤسسات العامة. جاء ذلك على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، عقب اجتماع عقده مع الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، بهدف البحث في مسار التدقيق الجنائي.