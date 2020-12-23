بريطانيا تكشف عن سلالة متحوّرة جديدة من «كورونا»

عواصم (وكالات)

أكد وزير الصحة البريطاني اكتشاف بلاده سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا «كوفيد - 19» لدى مريضين في بريطانيا، مشيراً إلى أن السلالة الجديدة لها صلة بجنوب أفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في داونينغ ستريت، أمس، إن الحالتين هما على اتصال بأشخاص قدموا للبلاد من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتم وضع كل من أولئك الذين لديهم فيروس كورونا المتحوّر الجديد ومن خالطهم في الحجر الصحي.

وقال هانكوك: «هذا الفيروس المتحور الجديد مقلق للغاية؛ لأنه أكثر قابلية للانتقال، ويبدو أنه قد تحور أكثر من الفيروس المتحور الذي ظهر قبل أيام في بريطانيا». وقال وزير الصحة، إن الحكومة «ممتنة بشكل لا يصدق لحكومة جنوب أفريقيا على دقة الأبحاث العلمية لديها، والانفتاح والشفافية التي تصرفت بها، كما فعلنا عندما اكتشفنا فيروساً متحوراً جديداً هنا». وأضاف هانكوك أنه اعتباراً من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة، ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

وكان قد أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.

وأثارت السلالة ذعراً عالمياً، وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت العشرات الدول الرحلات والمجال الجوي أمام الرحلات البريطانية.

إلى ذلك، قالت الحكومة البريطانية أمس، إن مناطق واسعة من إنجلترا ستخضع لأشد القيود الخاصة بـ«كوفيد - 19».

وسجلت بريطانيا نحو 40 ألف إصابة جديدة إضافة إلى 744 وفاة، وهو أيضاً أعلى رقم منذ أبريل.

وفُرضت قيود صارمة السبت الماضي على المخالطة الاجتماعية في لندن وجنوب شرق إنجلترا وويلز، في حين قُلِصت خطط تخفيف القيود خلال عيد الميلاد في أنحاء البلاد بشكل كبير أو أُلغيت تماماً.

وقال هانكوك، إنه اعتباراً من يوم 26 ديسمبر ستُضاف العديد من المناطق في جنوب إنجلترا إلى أعلى مستوى من القيود المتعلقة بالمخالطة الاجتماعية لتنضم إلى مناطق يقطنها 16 مليون نسمة تخضع بالفعل للمستوى الرابع من القيود، بينما ستواجه مناطق أخرى في أنحاء البلاد، تستمتع حالياً بمستويات أقل من القيود، قيوداً أشد.

وأعلنت حكومتا اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالفعل أن كل السكان سيخضعون لأعلى مستوى من القيود بعد عيد الميلاد.

وأوضح هانكوك أنه يتم نقل 1909 حالات مصابة للمستشفيات يومياً، وأن 18943 مريضاً يعالجون حالياً في المستشفيات من فيروس كورونا، وهذه معدلات لم تظهر منذ أبريل.