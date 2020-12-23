مقتل 3 عناصر شرطة بإطلاق نار في فرنسا

باريس (وكالات)

قتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح رابع برصاص أطلقه شخص مضطرب نفسياً في قرية معزولة وسط فرنسا.

وقالت الشرطة أمس، إن ثلاثة من أفرادها قُتلوا بالرصاص وأصيب رابع عندما فتح مسلح النار عليهم لدى وصولهم إلى منزل إثر تلقي بلاغ عن تعرض امرأة لعنف أسري، دون أن تشير إلى أن مطلق النار هو شخص مضطرب نفسياً.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه تم العثور على جثة رجل يُشتبه بأنه المسلح الذي هاجم أفراد الشرطة في منطقة «بوي دو دوم».

وبدأت الواقعة عند وصول مجموعة من الشرطة إلى منزل في قرية قرب بلدة «سان جوست» إثر تلقي بلاغ عن عنف أسري.

وقال ممثل لمكتب قائد شرطة المنطقة «هذه عملية للشرطة تتعلق بعنف أسري وشهدت بعض التطورات». وقالت وزارة الداخلية، إن أعمار أفراد الشرطة الثلاثة الذين لقوا مصرعهم 21 و37 و45 عاماً، والضابط الرابع المصاب جروحه لا تهدد حياته.