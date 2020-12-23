واشنطن: شراء 100 مليون جرعة إضافية من «فايزر»

واشنطن (أ ف ب)

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة اضافية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19» المطور من «فايزر- بايونتيك»، ستسلم بحلول يوليو المقبل. وبذلك يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة إلى 400 مليون، نصفها من «فايزر» والنصف الآخر من «موديرنا»، ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص؛ لأن اللقاح يعطى في جرعتين بفارق شهر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في بيان «بموجب الاتفاق ستسلم (فايزر) 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021 والباقي في 31 يوليو على أبعد تقدير». ويعطي الاتفاق الحكومة الأميركية خيار شراء 400 مليون جرعة اضافية من لقاح «فايزر»، في حين اتهمت إدارة دونالد ترامب بتفويت فرصة تأمين كميات كبيرة من اللقاح.

وتأمل الولايات المتحدة تلقيح 20 مليون شخص الشهر الحالي مع أولوية للطواقم الطبية والمقيمين في دور رعاية المسنين. وارتأت لجنة خبراء، أن الاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاماً والموظفين الضروريين، كالأساتذة والعاملين في المتاجر الكبرى والعناصر الأمنيين هم من الفئات المقبلة الواجب تلقيحها، أي 30 مليون شخص.