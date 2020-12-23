78 مليون إصابة و1,7 مليون وفاة بكورونا في العالم

أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 78.03 ‬مليون شخص عبر العالم وأودى بحياة مليون و719101، بحسب أرقام تستند إلى إحصاءات رسمية اليوم الأربعاء.

ورصدت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم منذ اكتشاف أولى حالاته في ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة أكثر الدول تضررا، حيث بلغ عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس 323023 من أصل 18193395 إصابة.

وأحصت البرازيل ثاني عدد من الوفيات، بواقع 188259 من 7318821 إصابة. وسجلت الهند 146444 وفاة من أصل 10099066 إصابة.

وإيطاليا وروسيا وبريطانيا وفرنسا من أكثر الدول تأثرا بالوباء.

وبدأت بعض الدول حملات تطعيم عامة ضد الفيروس. بينما ستنطلق حملات مماثلة في أغلب دول الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري.



