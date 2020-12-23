كندا ثاني بلد يجيز استخدام لقاح «موديرنا» ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كندا، اليوم الأربعاء، أنها أجازت استخدام لقاح كوفيد-19 الذي طوّرته شركة «موديرنا» الأميركية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من ترخيص كندا لقاحاً آخر أنتجته شركتا «فايزر» الأميركية، و«بيونتك» الألمانية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنها «قررت أن لقاح موديرنا يستوفي معاييرها الصارمة للسلامة والفعالية والجودة».

ومن المفترض أن تبدأ حملة التطعيم في كندا في الأيام المقبلة، وفق تعهّد رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأصبحت كندا ثاني بلد يجيز استخدام لقاح «موديرنا» بعد الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إعطاء الجرعات الأولى من لقاح «موديرنا». وكان أنتوني فاوتشي كبير الخبراء الأميركيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار، من بين أول من تلقى جرعة أولى من لقاح «موديرنا».