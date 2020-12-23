بوتين لا يتوقع تغير العلاقات مع أميركا خلال رئاسة بايدن

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عدم حصول تغير في العلاقات بين موسكو وواشنطن، عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه الشهر المقبل.

وأعلن بوتين، خلال اجتماع مع نواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين «بشأن تغيّر القيادة في الولايات المتحدة، وأنّ الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك. سيكون كالمعتاد».

كانت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية، نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي المكلف العلاقات مع الولايات المتحدة سيرغي ريابكوف قوله «لا نتوقع أي شيء جيد».

وأضاف «سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى الكثير منهم مسيرتهم المهنية على روسيافوبيا عبر صبّ الشرّ على بلدي».

وقبل ساعات توعد الرئيس الأميركي المنتخب، الثلاثاء، بالرد على الهجوم الإلكتروني الكبير على بلاده وحمل روسيا مسؤوليته.

وهدد قائلا «عندما سأتبلغ بمدى الأضرار وهوية المسؤولين، فليتأكدوا من أننا سنرد».

كما انتقد يايدن، الرئيس دونالد ترامب بسبب ما اعتبر أنه تقليل من شأن الدور المفترض لروسيا في الهجوم.

ونفت روسيا أي ضلوع لها في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المؤسسات الحكومية والشركات في الولايات المتحدة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، الاثنين، إن هذه الهجمات الإلكترونية «لا علاقة لها بنا لأن روسيا ليست متورطة في هذه الهجمات».

وأضاف أن «جميع الاتهامات بالتورط الروسي لا أساس لها على الإطلاق وتندرج ضمن استمرار الرهاب الأعمى من روسيا الذي نلاحظه في كل حادث».

كانت إدارة ترامب فرضت مجموعة عقوبات على روسيا، خصوصاً بسبب اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.