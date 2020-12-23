سويسرا تبدأ حملة تطعيم عامة ضد فيروس كورونا

بدأت مناطق عدة في سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، قبل أربعة أيام من بدء التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت «الهيئة» الصحية السويسرية، إن من بين أول من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح امرأة تبلغ من العمر 90 عاماً تعيش في دار رعاية لكبار السن بالقرب من مدينة «لوسرن».

ووفقاً لاستراتيجية التطعيم في سويسرا، سوف يحصل كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة على اللقاح أولاً، يليهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والذين يقطنون مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

كانت سويسرا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، قد وافقت السبت الماضي على استخدام اللقاح الذي طورته شركتا «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأميركية.

وكبداية، وصلت 110 آلاف جرعة من اللقاح لسويسرا، أمس الثلاثاء. وكلف الجيش بتوزيع اللقاح في أنحاء البلاد.