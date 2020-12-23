الرئاسة الفرنسية: صحة ماكرون تتحسن بعد إصابته بـ«كورونا»

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن بوادر تحسن تظهر على صحة الرئيس الذي أكدت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ إعلان إصابته، الخميس الماضي، يخضع ماكرون لحجر صحي بالمقر الرئاسي في «لانتير» بمدينة فرساي القريبة من العاصمة باريس.

كان قصر الإليزيه أعلن، أمس الثلاثاء، أن حالة الرئيس الفرنسي الصحية مستقرة.

وقال مسؤول من الرئاسة، في مقابلة صحفية: «حالة الرئيس الصحية لا تزال مستقرة».

وأكدت الرئاسة الفرنسية، الخميس 17 ديسمبر الجاري، أن فحوص ماكرون أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19.

في اليوم الموالي لإصابته، أعلن الرئيس الفرنسي أنه بصحة جيدة. وقال ماكرون، في بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر: «كما تعلمون، جاءت نتائج فحصي إيجابية بكوفيد - 19. بعد أن شعرت بعوارض أولية، أجريت الفحص. وبعد ثبوت إصابتي، عزلت نفسي كما تنص عليه القواعد الصحية».