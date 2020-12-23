المكسيك تسجل 897 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 12511 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و897 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و338426 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 119495.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.