كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الوباء

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية سجلت 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى عدد إصابات منذ بدء الوباء.

وأدت زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة إلى إرباك جهود احتواء الفيروس، مما دفع السلطات إلى إغلاق جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية في محاولة لوقف تفشي الجائحة خلال موسم العطلات.