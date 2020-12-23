وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 318 ألفاً

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و974303، بزيادة 183927 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 318569 بعد تسجيل 1725 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.