بايدن: علينا أن نبقى بعيدين عن بعضنا خلال العطلات

حث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سكان الولايات المتحدة على عدم التجمع في مجموعات كبيرة خلال عطلات عيد الميلاد ورأس السنة المقبلة في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال بايدن: "علينا جميعًا أن نعتني ببعضنا البعض بما يكفي بأن نبقى بعيدين عن بعضنا، لفترة أطول قليلاً. أعرف أن الأمر صعب.. أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا ممتنون لأننا حصلنا على اللقاح."

وأضاف: "ها هي الحقيقة البسيطة: أحلك أيامنا في المعركة ضد فيروس كوفيد ما زالت أمامنا وليست خلفنا"، مشيرا إلى مدى صعوبة إعطاء اللقاح لغالبية السكان.

جاء هذا التحذير في الوقت الذي تلقى فيه كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، علنًا جرعة أولى من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.