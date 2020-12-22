بايدن ينصح الأميركيين باللقاح

واشنطن (وكالات)

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاماً) مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد-19» في مستشفى بمدينة نيوارك بولاية ديلاوير. وقال بعيد تلقيه الحقنة وزوجته جيل أيضاً: «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق.. إنني أتطلع إلى الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح». وشكر بايدن العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً، وكذلك العاملين في الخطوط الأولى، معتبراً أنهم «أبطال حقيقيون». كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها لمساهمتها في تطوير اللقاحات. في وقت أفاد الفريق الانتقالي أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وتلقى كبير الخبراء الأميركيين حول الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الذي عينه بايدن مستشارا حول كوفيد-19 لقاح «موديرنا» ضد الفيروس. كما تلقى وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، جرعة أولى من اللقاح نفسه. وقال فاوتشي: «أشعر بثقة تامة في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأريد أن أشجع كل من لديه فرصة لتلقي اللقاح».