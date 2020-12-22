الكونجرس يعيد للسودان حصانته السيادية

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعادت الولايات المتحدة الأميركية للسودان حصانته السيادية بإصدار الكونجرس تشريعاً يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة، وذلك في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً.

وينصّ القانون على «إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001».

وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز بعيد تبني النص إن «القانون سيساعد السودان على العودة إلى الاقتصاد العالمي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك الانتقال المدني إلى الديموقراطية».

وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب التي تعني فرض عقوبات ووضع عقبات أمام الاستثمارات الدولية.

ورحبت وزارة العدل السودانية بتمرير الكونجرس للقانون. ووصفت الوزارة في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء، هذا التطور بـ«التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة». وأضافت أن «هذا التطور يعني فعلياً انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي دولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعدا المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينصّ على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفّذهما تنظيم «القاعدة» في 1998 ضدّ سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفّذه التنظيم في 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية «كول» قبالة سواحل اليمن.

وحمّلت الولايات المتّحدة السودان المسؤولة جزئياً عنها بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

وحوّلت الخرطوم هذه التعويضات إلى حساب مجمّد في الولايات المتّحدة، لكنّ الإفراج عن هذه الأموال مرهون بموجب الاتفاق بإقرار الكونجرس قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.

وفي تطور آخر، كشف إبراهيم الشيخ القيادي بقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة السودانية أنه سيتم الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي السبت المقبل، في ذكرى فتح الخرطوم، مؤكداً أن تشكيل الحكومة سيكون في بداية العام المقبل.