البرلمان التركي يمدد التدخل العسكري في ليبيا

حسن الورفلي، وكالات (بنغازي، القاهرة)

وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً، في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهوداً لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.

وكان أردوغان قد تقدم بمذكرة للبرلمان التركي، قبل أسبوعين، مطالباً بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً اعتباراً من يناير المقبل.

ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، فضلا عن العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأميركا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ «إس 400» الروسية.

إلى ذلك، نقلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية في شؤون ليبيا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة الجنوب الليبي الذين يزورون مصر حالياً. وقالت اللجنة خلال مؤتمر مع قادة ومشايخ الجنوب الليبي، إن الرئيس المصري لا يزال حريصاً على وحدة الأراضي الليبية ومتمسكاً بحل سلمي عاجل للأزمة في ليبيا.

وشددت على رفض السيسي الكامل‏ للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏، وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع، وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية في الحل.

وطالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏بما يخدم تيسير الحياة اليومية لليبيين، وأكد الجانب المصري استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

كما أكد الوفد رفضه للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد، مشدداً على ضرورة وجود دور عربي فاعل تقوده القاهرة للحفاظ على سيادة واستقرار ووحدة التراب الليبي، وذلك بحسب ما أكده مصدر سياسي ليبي مشارك في الاجتماعات خلال حديثه لـ«الاتحاد».

ووفقاً للمصدر الليبي، نقل وفد الجنوب إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال اجتماع استمر لساعات، أمس، على ضرورة التعاون المشترك لحماية الحدود، والقضاء على الميليشيات المسلحة، وإيجاد حل للتدخلات العسكرية التركية في الشأن الداخلي للدولة الليبية.