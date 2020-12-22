الخرطوم وأديس أبابا تناقشان إعادة ترسيم الحدود

الخرطوم (وكالات)

أعلنت الخرطوم، أمس، أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في العاصمة السودانية، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: «إن وفداً إثيوبياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديقمن مكنن وصل إلى البلاد فجر الثلاثاء». وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش قضايا الحدود وفقاً للوثائق الموقعة من قبل الطرفين، من دون الإشارة إلى موعد توقيع هذه الوثائق، فضلاً عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود. ومنذ 2006 توقف عمل لجنة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين الثلاثاء الماضي داخل الأراضي السودانية في منطقة «أبو طوير» شرق ولاية «القضارف»، متهمة القوات الإثيوبية بتنفيذه.