البحرين: مستمرون بدعم مسيرة «التعاون الخليجي»

المنامة (وكالات)

أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أن مملكة البحرين مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في الحفاظ على تماسكه، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت أمس الأول، حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود يأتي دليلًا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوق أبنائها المواطنين، وتعزيزًا للتعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة.

وثمّن الزياني التوجيهات الملكية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، منوهًا بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية.