واشنطن: مستعدون للوساطة بين إسرائيل ولبنان

واشنطن (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، إن الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار في العمل مع إسرائيل ولبنان على مفاوضات الحدود البحرية إذ يواجه الطرفان صعوبات في التوصل إلى اتفاق، فيما أعرب عن أسفه للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بعد أقل من ثلاثة أشهر من انطلاقها بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة.

وقال بومبيو في بيان «في وقت سابق من هذا العام، سعت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية إلى مساعدة الولايات المتحدة في التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن حدودهما البحرية». وأضاف «من شأن هذا الاتفاق تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على الأرجح لشعبي البلدين». وتابع «للأسف، رغم وجود بعض النيات الحسنة للجانبين، فإن الطرفين لا يزالان متباعدين جداً»، مؤكداً أن واشنطن مستعدة للتوسط في مناقشات بناءة.

وحض بومبيو الطرفين على التفاوض على أساس مطالباتهما البحرية أمام الأمم المتحدة.

وبعد إطلاقها في أوائل أكتوبر، تعثرت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. في 20 نوفمبر، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه مراراً بشأن ترسيم الحدود البحرية محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى طريق مسدود وبالتالي يبطئ عملية استكشاف موارد «الهيدروكاربون» البحرية في المنطقة.

وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة «انرجيان» اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان، معتبرة أن البلدين دخلا «مرحلة حرب الخرائط».