فرنسا تبدأ الأحد التطعيم ضد كورونا في دور المسنين

تبدأ في فرنسا، الأحد، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين.

وقال وزير الصحة اوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، إن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من منطقة باريس على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث".

وأعلن فيران أن هذه المرحلة الأولى تشمل "بضع عشرات من النزلاء".

وأوضح أن الدفعة الاولى من اللقاحات "ستسلم السبت".

وستستخدم فرنسا اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركية وذلك أن حصل على ترخيص للاستخدام من قبل الاتحاد الأوروبي. وجاء قرار المفوضية الأوروبية بعد أن أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية باستخدام اللقاح.