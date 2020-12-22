كبير خبراء أميركا لمكافحة الأمراض المعدية يتلقى لقاح «موديرنا»

تلقى أنتوني فاوتشي كبير الخبراء الأميركيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار، اليوم الثلاثاء، جرعة أولى من لقاح «موديرنا» المضاد لمرض كوفيد - 19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي، قبل لحظات من تلقي اللقاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في «بيثيسدا» بولاية ماريلاند «أشعر بثقة تامة في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأود تشجيع كل الذين لديهم إمكانية لتلقي اللقاح على القيام بذلك ليكون لهذا البلد حماية ولوضع حد لهذه الجائحة».

وتتطلب اللقاحات جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

ومؤخرا، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى مهامه في 20 يناير 2021، أنه سيعين فاوتشي كبير المستشارين حول أزمة كوفيد-19.

وأعلن فاوتشي (79 عاما) «إنها خطوة رمزية لباقي البلاد لإثبات أنني واثق تماما من سلامة اللقاح وفعاليته».

وبات فاوتشي بين الأوائل الذين تلقوا أمام الكاميرات جرعة من لقاح «موديرنا» الذي طور بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذي يشرف عليه فاوتشي منذ 1984 ونال الجمعة الترخيص في الولايات المتحدة.

وفاوتشي، الشخصية التي تطمئن الأميركيين منذ بدء تفشي فيروس كورونا والمعتاد على الظهور على شاشات التلفزيون للتشديد على أهمية خطوات الحماية، عضو في خلية أزمة كورونا في البيت الأبيض.

وتلقى كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، بمن فيهم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس مايك بنس، جرعات من لقاح شركتي «بيونتك/ فايزر»، وهو أول لقاح يطرح في الولايات المتحدة.

وتمت الموافقة على لقاح «موديرنا» في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقد حث فاوتشي المسؤولين الحكوميين على التطعيم باللقاح في أسرع وقت ممكن لأسباب أمنية.