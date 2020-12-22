الهند تتخذ إجراءات لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا

قال مسؤولون في قطاع الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تتخذ إجراءات لرصد أي وجود للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في بريطانيا ودول عدة أخرى.

في هذا السياق، تتعقب السلطات الصحية الهندية المخالطين للركاب الذين وصلوا من بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين، وتجري اختبارات إضافية لعينات حديثة من الفيروس.

وقال في كيه بول، رئيس مجموعة المهام المعنية بمواجهة فيروس كورونا في الهند: «على حد علمنا، لم نرصد بعد السلالة الجديدة لفيروس كورونا».

والهند من ضمن الدول التي علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

ويخضع جميع الركاب، الذين وصلوا على متن رحلات جوية من بريطانيا إلى المدن الهندية، أمس الاثنين واليوم، للحجر الصحي وسوف يخضعون لاختبارات فحص كورونا.

وقال متحدث باسم حكومة دلهي: إنه ثبتت إصابة خمسة ركاب كانوا على متن رحلة وصلت نيودلهي مساء أمس الاثنين بالفيروس. ووضعوا في الحجر الصحي وأرسلت عيناتهم إلى المركز الوطني للسيطرة على الأمراض لتحديد سلالة الفيروس.

ومن المتوقع أن يصل أكثر من ألف شخص من بريطانيا على متن خمس رحلات جوية إلى مومباي قبل بدء تطبيق حظر الطيران مع بريطانيا. وسوف يرسلون إلى حجر صحي مؤسسي.

وقال مسؤولو الصحة في نيودلهي: إن الهند حالياً في وضع «جيد» مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، التي سجلت ارتفاعاً مجدداً في حالات الإصابة بالفيروس.

وقد سجلت الهند، حتى الآن، أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وأوضح بول: «هذا التحور، حسب ما نعلمه اليوم، لا يزيد من حدة المرض أو فرص الوفاة، ولكن زيادة قدرته على العدوى تمثل مصدر قلق».

وتابع: «حتى الآن، لم نرصد هذه الدلالات التحويرية في الفيروس في بلادنا، ولكن علينا أن نكون حذرين».