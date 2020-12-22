«فايزر» و«موديرنا» تختبران لقاحيهما على سلالة كورونا الجديدة

قالت شبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن شركتي «فايزر» و«موديرنا» تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض كوفيد-19 على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار والتي ظهرت في بريطانيا.

وأوضحت «موديرنا»، في بيان لقناة «سي.إن.إن»، أنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة، وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

بدورها، أعلنت شركة «فايزر» أنها «تستنبط بيانات» عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها «أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا».

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجة من القلق بخصوص الجائحة التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض وأصابت أكثر من 77.15 مليون على مستوى العالم.

ومبعث القلق الرئيسي أن السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة تتراوح بين 40 و70 بالمئة.

وقال العلماء: إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حالياً في بريطانيا، والذي أنتجته شركتا «فايزر» و«بيونتك» واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها، لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس.