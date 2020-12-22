المكسيك ترصد 396 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 5370 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و396 وفاة، خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و325915 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 118598.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.