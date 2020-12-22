الصين تشدد الإجراءات لمنع وصول السلالة الجديدة من كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 23 إصابة في اليوم السابق وإنها تبحث تشديد الإجراءات لمنع وصول سلالة جديدة من الفيروس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج وإنها سجلت إصابتين في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 إصابة خالية من الأعراض، صعوداً من 15 حالة في اليوم السابق.

وقال فنغ تسي جيان، نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، للتلفزيون الصيني إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا، لكن المركز يراقب الأمر عن كثب.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86867 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.